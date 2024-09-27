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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

النصر يتخطى عقبة الوحدة بثنائية في الدوري السعودي

رونالدو
رونالدو

حقق فريق النصر فوزًا مهمًا على الوحدة بثنائية دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب الأول بارك ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".

سجل أنجيلو غابرييل هدف النصر الأول في الدقيقة 41 من الشوط الأول، ثم أضاف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف الثاني في الدقيقة 56 من ضربة جزاء.

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النصر يتقدم على الوحدة بهدف في الشوط الأول

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مشاهدة مباراة النصر والوحدة الآن في الدوري السعودي

بدأ النصر المباراة أمام الوحدة بالتشكيل الأتي:

حارس المرمى: بينتو

الدفاع: النجدي — لابورت — سيماكان — الغنام

الوسط: ويسلي — اوتافيو — الخيبري — أنجيلو

الهجوم: ساديو ماني — كرستيانو رونالدو

بينما دخل الوحدة المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: عبدالله العويشر

الدفاع: سعيد المولد – كريتو – جواد اليميق – العلائلي

الوسط: باخشوين – المكعازي – باكونا

الهجوم: يوسف الأمين – جودوين - إيجالو

بهذا الانتصار رفع فريق النصر رصيده إلى النقطة 11 ليحتل بها المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن ، بينما توقف رصيد الوحدة عند 4 نقاط، ويبقى في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب دوري روشن.

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