الجمعة 27 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

مؤسسة حياة كريمة تقدم دعمًا عاجلًا لمواجهة الأزمة الصحية في أسوان

بوابة الوفد الإلكترونية

في استجابة سريعة لحالة الطوارئ الصحية بمحافظة أسوان، بادرت مؤسسة حياة كريمة بالتدخل الفوري لتقديم الدعم الإنساني العاجل لسكان قريتين تأثرتا بأزمة صحية، إثر ظهور أعراض نزلات معوية بين المواطنين.

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ضمن جهودها الرامية لضمان توفر المياه الآمنة، قامت المؤسسة بتوزيع 2000 زجاجة مياه شرب نقية و2000 عبوة عصير، لتلبية احتياجات السكان وتوفير مصادر مياه آمنة.

 

كما قدمت المؤسسة 11 ألف زجاجة محاليل طبية و7500 علبة أدوية، شملت مضادات حيوية وأملاح تعويضية، لدعم المستشفيات والمراكز الصحية المحلية في علاج الحالات المصابة وضمان استمرارية الرعاية الصحية.

 

تأتي هذه المبادرة ضمن التزام مؤسسة حياة كريمة بتقديم الدعم السريع والفعال للمجتمعات في أوقات الأزمات، وسعيها الدؤوب لتخفيف معاناة المواطنين، وضمان سلامتهم وصحتهم.

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