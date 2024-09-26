محافظ أسوان ونائب رئيس هيئة قصور الثقافة يتفقدان ورش ملتقى "أهل مصر"

التقى اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، اليوم الخميس، الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، لمناقشة خطط وبرامج وزارة الثقافة المزمع إقامتها خلال الفترة المقبلة، وسبل تفعيل وتكثيف الخدمات الثقافية لأبناء المحافظة، وجاء اللقاء بحضور عماد فتحي، رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي، ويوسف محمود، مدير عام ثقافة أسوان، وشعبان حسين، مدير فرقة أسوان للفنون الشعبية.

وأثنى محافظ أسوان على الأنشطة الثقافية التي تقدمها الوزارة والهيئة بالمحافظة، مؤكدا استعداد المحافظة الكامل لتقديم كل أوجه الدعم والتعاون لتقديم محتوى وخدمة ثقافية وتوعوية تليق بأبناء أسوان، وأشاد بملتقى "أهل مصر" المنعقد حاليا بدرة الجنوب وأهدافه في تحقيق رؤية الدولة في التنمية الشاملة وخصوصا لأبناء المحافظات الحدودية، كما أشاد بالعروض الفنية التي تقدمها فرقة أسوان للفنون الشعبية ومنها مؤخرا بمهرجان العلمين الجديدة واحتفالات اليوم العالمي للسياحة.

ووجه نائب رئيس الهيئة، الشكر لمحافظ أسوان على دعمه لفعاليات وزارة الثقافة والهيئة، مؤكدا أن الهيئة لن تدخر جهدا في سبيل تقديم برامج ومحتوى يليق بأبناء أسوان التي تتمتع بمخزون وتراث ثقافي عريق، وذلك وفق خطط وتوجيهات شاملة للوزارة تلقى دعما ورعاية كبيرة من الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة؛ للوصول بالخدمات الثقافية للمواطنين بكل مكان وخاصة لأبناء الصعيد.

وناقش الجانبان استعدادات وخطط الأنشطة المزمع تقديمها خلال الفترة المقبلة ومنها أنشطة المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، ومهرجان أسوان للثقافة والفنون وتعامد الشمس خلال شهر أكتوبر المقبل، وآخر مستجدات أعمال تطوير ورفع كفاءة قصر ثقافة أسوان.

وأعقب اللقاء تفقد المحافظ ونائب رئيس الهيئة والقيادات الثقافية فعاليات وورش ملتقى "أهل مصر" الثامن عشر لشباب المحافظات الحدودية بمسرح فوزي فوزي الصيفي.

وأعرب المحافظ خلال الجولة عن سعادته برؤية إبداعات الشباب والجهود المبذولة في الملتقى، مؤكدا ضرورة أن يستثمر الشباب هذه الفرص لتطوير مهاراتهم والمساهمة في بناء مستقبلهم.

وأشاد "ناصف" بالمواهب الشابة التي قدمها الملتقى مقدما شكره للمدربين والمشرفين والقائمين على التنفيذ، مشيرا لأهمية الاستمرار في تكثيف برامج المشروع للفئات المستهدفة كافة مع طرح أفكار ورؤى جديدة لتطويره.

وقدم أحمد يسري مدير عام ثقافة الشباب والمشرف التنفيذي للملتقى، شكره لمحافظ أسوان ونائب رئيس الهيئة على الدعم الكبير الموجه للملتقى وأكد أن نتاجه يحقق أهدافه في العدالة الثقافية ودعم الموهوبين من أبناء المحافظات الحدودية.

يشار أن الملتقى الثامن عشر لشباب المحافظات الحدودية تنفذه الإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال، ضمن برامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع أهل مصر، بالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي، وفرع ثقافة أسوان.

ويستضيف الملتقى 130 شابا وفتاة من المحافظات الحدودية الستة شمال سيناء جنوب سيناء البحر الأحمر "الشلاتين وأبو رماد وحلايب"، الوادي الجديد، مرسى مطروح وأسوان المحافظة المضيفة، بالإضافة إلى شباب من المناطق الجديدة الآمنة بالقاهرة.

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المقدمة لأبناء المحافظات الحدودية "المرأة والشباب والأطفال" وينفذ ضمن البرنامج الرئاسي، الذي يهدف لتشكيل الوعي، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، ورعاية الموهوبين، وتحقيق العدالة الثقافية.