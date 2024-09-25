أسوان تشارك في فاعليات الاحتفال بالدفعة الأولى من برنامج مراكز التميز للزراعة والمياه

قال الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان أنه في إطار تطبيق مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،شاركت جامعة أسوان بحضور السفيرة الأمريكية وفريق عمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وهيئة أميديست والجامعة الأمريكية بالقاهر الاحتفال بخريجي برنامج “رواد وعلماء” وبرنامج مراكز التميز للزراعة والمياه وبرنامج المنح المُنبثق من مبادرة مصر – الولايات المتحدة الأمريكية وبرنامج المنح الجامعية خلال فعاليات الاحتفال باستقبال الدفعة الأولى والثانية من برنامج “رواد وعلماء”، والدفعة الرابعة والخامسة من برنامج المنح الجامعية، وكذا الاحتفال بتخرج الدفعة الخامسة من برنامج منح الجامعات الحكومية المنُبثق عن مبادرة (مصر – الولايات المتحدة الأمريكية)، والدفعة الأولى من برنامج مراكز التميز للزراعة والمياه.

واضاف رئيس جامعة أسوان أنه تتميز جامعة أسوان بتنوع كلياتها والتي تضم كلية الهندسة وكلية هندسة الطاقة وكلية الزراعة والموارد الطبيعية تعد هذه الكليات تعمل علي المشاركة في دراسة مشكلات المجتمع والبيئة المحيطة خلال ثلاثة محاور رئيسية وهي الطاقة ،والتغير المناخي، والزراعة والمياة التي أصبحت أحدي التحديات التي تواجه استقرار الشعوب والعمل علي استكمال رؤية واستراتيجية مصر 2030 ،

وأوضح الدكتور لؤي سعد الدين نصرت انه هذا يأتي الاحتفال بتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنميةالدولية USAID، والجامعة الأمريكية بالقاهرة وهيئة أميديست، وذلك بجامعة القاهرة، بحضور السيدة/ هيرو مصطفى سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، ود. محمد سامي رئيس جامعة القاهرة، ود. شون جونز مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ود. شاهيناز أحمد المدير الإقليمي لهيئة (أميديست – مصر)، ود. دينا عدلى وكيل الشئون الأكاديمية المشارك بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ود. ماريسول بيريز مدير التعليم والشراكة بالوكالة، وممثلي إدارات البرامج بالوكالة، وفريق عمل الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وهيئة أميديست، ونخبة من رؤساء الجامعات المصرية، ولفيف من قيادات الوزارة، وخبراء التعليم العالي، وبحضور الطلاب المتخرجين وطلاب الدفعات الجديدة ببرامج المنح وذويهم.

وأشار الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان إلي أن جامعة أسوان تشارك في عدد أربعة برامج ويأتي هذا الإحتفال ثمار تطبيق الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وهو الأول من نوعه الذي يضم حشدًا من خريجي جميع برامج المنح المقدمة من الجهات التابعة للولايات المتحدة الأمريكية، مُثمنًا تاريخ التعاون الطويل والناجح بين البلدين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وفخر مصر بكل هذه البرامج المتميزة لتوفير فرص تعليمية مُتميزة للطلاب الجديرين بها، منوهًا إلى أهمية المنح الدراسية كأداة حيوية في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتسهيل وصول الطلاب لتحصيل المهارات المختلفة من خلال المشاركة في تدريبات ومعسكرات تؤهلهم لسوق العمل،