ضمن فعاليات يوم السياحة العالمى
محافظ أسوان يلتقط صور تذكارية مع المشاركين في الدراجات وموكب لـ 30 عربة حنطور
حرص اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، على إلتقاط الصور التذكارية مع الشباب والفتيات المشاركين فى مسيرة الدراجات ضمن فعاليات الإحتفال بيوم السياحة العالمى ، وخلال لقاؤهم بمحافظ.
فى حضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، وناصر سليم مدير مديرية الشباب والرياضة.
أعرب المشاركين من كلية التربية الرياضية بجامعة أسوان ، ومديرية الشباب والرياضة بإجمالى 100 شاب وفتاة عن سعادتهم للمشاركة فى هذه الفعاليات ، ليكون لهم دور فى إسعاد أهالى أسوان وزائريها فى هذه الإحتفالية الهامة ، وفى نفس السياق تم تقديم عرض لموكب 30 عربة حنطور ، والتى تزينت للمشاركة فى الإحتفال.
حيث بدأ تحركها من أمام أحد الفنادق السياحية بكورنيش النيل مروراً بمبنى ديوان عام المحافظة ، وصولاً إلى حديقة فريال .