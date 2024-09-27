وزير التعليم العالي: إنشاء 17 جامعة تكنولوجية جديدة خلال الفترة المقبلة

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، سعي الدولة المصرية لإنشاء 17 جامعة تكنولوجية جديدة خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال لقاء وزير التعليم العالي والبحث العلمي مع السفير هوكان إيمسجورد سفير مملكة السويد بالقاهرة، لبحث سبل دعم التعاون المشترك بين البلدين في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي.

ونوه وزير التعليم العالي والبحث العلمي بأن التوسع في إنشاء جامعات تكنولوجية بهدف جذب الطلاب إلى هذا النوع من التعليم الذي يسهم في تلبية احتياجات سوق العمل من المتخصصين الفنيين المدربين.

وزير التعليم العالي: الجامعات التكنولوجية تقدم برامج متخصصة

وشدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي على حرص مصر على تعزيز التعاون مع السويد في مجال التعليم التكنولوجي، مشيرًا إلى وجود 10 جامعات تكنولوجية في مختلف مناطق الجمهورية.

ولفت وزير التعليم العالي إلى أن الجامعات التكنولوجية تقدم برامج تعليمية متخصصة تواكب متطلبات سوق العمل المتغيرة، بالشراكة مع جامعات كورية وإيطالية.

وأبدى وزير التعليم العالي اهتمام مصر الكبير بتعزيز التعاون العلمي والبحثي مع مملكة السويد، مشيدًا بالتعاون المتميز والعلاقات الوطيدة بين البلدين.

وذكر وزير التعليم العالي تطلع مصر لتعميق هذه العلاقات في كافة المجالات، وبخاصة مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، والرعاية الصحية، والتعليم التكنولوجي.

واستعرض وزير التعليم العالي التقدم الملحوظ الذي حققته مصر في تطوير البنية التحتية التعليمية، وزيادة عدد الجامعات في مختلف المسارات التعليمية.

وأشار وزير التعليم العالي إلى أن هذا التقدم أسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة في التعليم العالي والبحث العلمي، حيث تم إنشاء أفرع لجامعات عالمية في مصر؛ مما يعزز مكانتها كوجهة تعليمية واستثمارية رائدة.

وأعرب وزير التعليم العالي والبحث العلمي ترحيب مصر بالتعاون مع الجامعات السويدية المتميزة، وحرصها على الاستفادة من التجربة السويدية في ربط الصناعة بالبحث العلمي.

