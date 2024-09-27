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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

"بذكريات 94".. كيف علقت الصحف السعودية على موقعة السوبر الأفريقي

السوبر الأفريقي
السوبر الأفريقي

تتجه أنظار عشاق كرة القدم، خاصة المصرية، اليوم الجمعة، نحو ملعب "المملكة أرينا" بالعاصمة السعودية الرياض، حيث يلتقي قطبا الكرة المصرية الأهلي والزمالك في مباراة كأس السوبر الأفريقي.

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 تأتي هذه المباراة المرتقبة وسط ترقب كبير من الجماهير لمواجهة تاريخية بين الفريقين.

وتناولت الصحف السعودية القمة المرتقبة بتغطية واسعة، حيث عنونت صحيفة "عكاظ" في تقريرها: "على السوبر الأفريقي.. الرياض تحتضن الأهلي والزمالك".

 

 وأشارت الصحيفة إلى أن المملكة تستضيف كأس السوبر الإفريقي للمرة الثانية على التوالي، بعد استضافة نسخة 2023 بين الأهلي المصري واتحاد العاصمة الجزائري في مدينة الطائف.

من جانبها، ركزت صحيفة "الشرق الأوسط" على الجانب التاريخي للمباراة، تحت عنوان: "كأس السوبر الأفريقي: ذكريات الـ94 ونهائي القرن تُخيم على الأهلي والزمالك".

 

 وأكدت الصحيفة أن المواجهة تحمل طابعاً خاصاً، إذ يعيد اللقاء بين القطبين على مستوى القارة ذكريات كأس السوبر الأفريقي التي جرت في جوهانسبرغ عام 1994، والتي انتهت بفوز الزمالك.

 وأشارت الصحيفة إلى أن الفائز من الأهلي أو الزمالك سيرفع اللقب للمرة الثانية في مواجهات السوبر بين الفريقين.

أما صحيفة "اليوم"، فقد سلطت الضوء على استضافة المملكة لهذا الحدث، وعنونت: "السوبر الأفريقي يعيد السعودية لواجهة الأحداث الرياضية من جديد".

 وأكدت الصحيفة أن الرياضة السعودية تستمر في تعزيز حضورها على الساحة القارية من خلال استضافة هذه المباراة الكبيرة، مشيرة إلى أن العاصمة الرياض ستشهد مواجهة من العيار الثقيل بين بطلي أفريقيا، الأهلي المتوج بلقب دوري الأبطال، والزمالك بطل كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الاستضافة تأتي بعد نجاح تنظيم النسخة السابقة في الطائف، حيث جمعت الأهلي المصري مع اتحاد العاصمة الجزائري، وانتهت بفوز الأخير بهدف نظيف.

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