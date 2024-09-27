عواد مرشح لحراسة مرمى الزمالك في السوبر الإفريقى

يحدد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التشكيل النهائي الذي سيخوض به لقاء القمة أمام الأهلي المقرر فى التاسعة مساء اليوم الجمعة باستاد أرينا بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية فى نهائى كأس السوبر الإفريقى.

ومن المقرر أن يعقد جوميز جلسة مع محمد صبحى حارس المرمى لمعرفة جاهزيته بعد أن اشتكى أمس من بعض الآلام فى ركبته وفى حال عدم الجاهزية سيكون محمد عواد هو الحارس الأساسي في مباراة الليلة.

محاضرة فنية استعداداً لمباراة السوبر الإفريقى

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، إلقاء محاضرة فنية على اللاعبين في الثالثة عصر اليوم الجمعة بمقر فندق الإقامة بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، استعداداً لمباراة السوبر الإفريقى أمام الأهلي المقرر لها مساء اليوم الجمعة على ملعب المملكة أرينا.

وسيشرح المدير الفني بعض الجوانب الفنية والخططية لتنفيذها في مباراة اليوم أمام الأهلي، وسيمنح اللاعبون بعض التعليمات الخاصة بأدوارهم في الملعب وطريقة اللعب في اللقاء.

وكان الزمالك اختتم تدريباته مساء الأمس على ملعب نادي الشباب السعودي استعداداً للمباراة المرتقبة أمام الأهلي في السوبر الإفريقى.