اختتام فعاليات حملة «مشوار الألف الذهبية.. يبدأ بخطوة» بالشرقية

اختتمت الفرق الطبية بالإدارات الصحية بمحافظة الشرقية، والمشاركة في فعاليات الحملة التنشيطية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار «مشوار الألف الذهبية.. يبدأ بخطوة»، بتقديم الخدمة لعدد ١٠٢١٦٥ منتفعة على مستوى المحافظة، وبلغ إجمالي الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة ٦٩١٨٤ سيدة، حيث قامت فرق المرحلة الثانية أمس الخميس بتقديم الخدمة في يومها الخامس والأخير لعدد ١٠٠٦٨ سيدة، وبلغ إجمالي الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة ٦٥٧٧ سيدة، ليصل إجمالي عدد المنتفعات في المرحلة الثانية ٥١٣١٦ سيدة، وإجمالي الحاصلات على وسائل ٣٥٤٧٣ منتفعة، بالإضافة إلى تقديم الخدمة الطبية بالمرحلة الأولى لعدد ٥٠٨٤٩ منتفعة، وبلغ إجمالي الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة بها ٣٣٧١١ سيدة، هذا بجانب تقديم خدمات متابعة الحمل، والكشف الطبي على المرضى في بعض التخصصات الطبية.

ويأتي ذلك بعد انطلاق فعاليات الحملة التنشيطية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بمحافظة الشرقية، يوم السبت قبل الماضي تحت شعار «مشوار الألف الذهبية.. يبدأ بخطوة»، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الصحية الأساسية وتنمية الأسرة بوزارة الصحة، والدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وإشراف الدكتور بهاء أبوشعيشع وكيل المديرية، والدكتورة عايدة عطية مديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية.

وأوضح الدكتور هاني جميعة بأن حملة «مشوار الألف الذهبية.. يبدأ بخطوة»، والتي تم تنفيذها خلال الفترة من ١٤ سبتمبر حتى ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ على مرحلتين، شملت خدمات تنظيم الأسرة، وخدمات الصحة الإنجابية من متابعة الحمل وفحص بالسونار وكشف النساء بالإضافة إلي الكشف الطبي في تخصصات الباطنة العامة والأطفال، مشيراً إلى أنه وفقاً لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية "CDC"، يعد تنظيم الأسرة هو أحد أكبر عشر إنجازات في مجال الصحة العامة في القرن العشرين، كما أنه من الوسائط الأساسية لكبح جماح النمو السكاني، والذي لا يمكن تحمل ما ينجم عنه من آثار سلبية على الإقتصاد والبيئة، بالإضافة لتأثيره على جهود التنمية التي تبذل على الصعيدين الوطني والإقليمي.

وأوضحت الدكتورة عايدة عطية، أن الحملة استهدفت تقديم هذه الخدمات مجاناً لجميع السيدات المستهدفة بالمرحلتين، من خلال الفرق الطبية بالعيادات الثابتة بالوحدات الصحية والمراكز الطبية والمستشفيات مدعمة بخدمة الأخصائي، ومن خلال الفرق الطبية المنتشرة بالعيادات المتنقلة، لضمان وصول الخدمة إلى المناطق النائية والعشوائية بالنجوع والقرى بجميع أنحاء المحافظة، بمشاركة فرق طبية على جميع أعمال الحملة، من أطباء وتمريض ورائدات ريفيات ومثقفات سكانيات، بجانب تنفيذ ندوات إعلامية توعوية وتثقيفية بمراكز الشباب والوحدات المحلية والجمعيات الأهلية وغيرها، عن أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة، ومخاطر الزواج والإنجاب المبكر والمتكرر، بجانب تكثيف الدعاية الإرشادية اللازمة للمواطنين، بأماكن ومواعيد الحملة بجميع أنحاء المحافظة.