استشاري تغذية علاجية: الألبان ومشتقاتها تتسبب في تهيج القولون العصبي (فيديو)

قال الدكتور هاني جبران، استشاري التغذية العلاجية، إن مريض القولون العصبي عليها أن يبعد تمامًا عن التوتر، مشيرًا إلى أن هناك بعض الأكلات التي يمكن أن تزود من آلام القولون العصبي وتختلف من شخص لآخر مثل: الفول والبيض والألبان ومشتقاتها، فضلا عن أن لا بد من التأكد من أن الشخص يعاني من القولون العصبي وليس من أي أمراض أخرى كحساسية اللاكتوز.

مريض التوتر

وأضاف «جبران» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية من تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر، أن مريض التوتر لديه نفس الأعراض التي يعاني منها مريض القولون العصبي، لذا لا بد من الكشف والتعرف على أسباب الانتفاخات، كون أدوية التوتر تختلف عن أدوية القولون العصبي.

وأوضح أنه في حالة تكرار الشعور بالآلم لا سيما بعد تناول أكلات معينة فعلى المريض الذهاب إلى الطبيب، كون أنه ليس من الضرورة أن يعاني من القولون فقد يعاني من المرارة، موضحًا أنه عليه التوجه إلى طبيب متخصص في أمراض الباطنة ودكتور الأشعة ليتأكد من عدم وجود حصاوي بالمرارة.

شرب المياه وممارسة الرياضة

وأكد أن شرب المياه باستمرار وممارسة الرياضة يساعدوا في تقليل الشعور بألم القولون العصبي، متابعًا: « هناك بعض الأسباب العضوية والنفسية التي تسبب الإصابة بالقولون العصبي، ومن الأسباب العضوية داء كرون، إذ إنه لا يظهر إلا بعد منظار في القولون ليتأكد من عدم وجود أي تقرح بالقولون العصبي أو وجود زوايد في القولون».