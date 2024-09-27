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الجمعة 27 سبتمبر 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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فضل العلم والعلماء في القرآن والسنة النبوية (فيديو)

فضل العلم والعلماء
فضل العلم والعلماء في القرآن والسنة النبوية

تحدث الدكتور سيد نجم من علماء الأزهر الشريف، عن فضل العلم والعلماء في القرآن الكريم والسنة النبوية.

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ندوات دعوية ضمن برنامج العلم والذكر بأوقاف الفيوم

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وكيل الأزهر: النبي محمد أسس دولة مكتملة الأركان على العلم والبر والكرامة والإنسانية

واستشهد “نجم” خلال لقائه مع أحمد دياب ونهاد سمير ببرنامج “صباح البلد”، والمذاع على قناة صدى البلد، بقول الله تعالى: « ٱقۡرَأۡ بِٱسۡمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ (1) خَلَقَ ٱلۡإِنسَٰنَ مِنۡ عَلَقٍ (2) ٱقۡرَأۡ وَرَبُّكَ ٱلۡأَكۡرَمُ (3) ٱلَّذِي عَلَّمَ بِٱلۡقَلَمِ (4) عَلَّمَ ٱلۡإِنسَٰنَ مَا لَمۡ يَعۡلَمۡ».

أهمية العلم

وتابع: “الله أمرنا سيدنا محمد صل الله عليه وسلم بالعلم والزيادة به، كما ان هناك العديد من الآيات القرآنية التي تدل على أهمية العلم”.

فضل العالم على العابد

وأكمل: “ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وأن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وأن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، والحيتان في جوف الماء، وأن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وأن العلماء ورثة الأنبياء ، وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ، ورثوا العلم ، فمن أخذه أخذ بحظ وافر”. 

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