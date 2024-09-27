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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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أستاذ علوم سياسية عن «استهداف الحوثي»: تل أبيب خط أحمر بالنسبة لإسرائيل

صورة من الفيديو
صورة من الفيديو

علق عماد البشتاوي، أستاذ العلوم السياسية، على استهداف الحوثيين تل أبيب، قائلا، إنه كان متوقعا أن يكون هناك نوع من مشاركة الحوثي منذ الهجوم الإسرائيلي على جنوب لبنان، وتوجيه بالضربات إلى حزب الله، لافتا إلى أن إيران مدت الحوثيين بأسلحة منذ الفترات السابقة.

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دولة الاحتلال

وأضاف «البشتاوي»، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه حان الوقت لمحور إيران ليبدي حالة من التعاطف والمساندة والوقوف إلى جانب لبنان، مؤكدا على أن كل ذلك رسائل إلى دولة الاحتلال، بأن المستهدف ليس حزب الله فقط، ولكن سيكون معها جميع أطراف محور إيران، فضلا عن توجهه إلى تل أبيب.

ولفت، إلى أن تل أبيب بالنسبة لإسرائيل خط أحمر، لذلك سيكون هناك نوعا من التداعيات لإطلاق الصواريخ على تل ابيب، موضحا أن الاحتلال يشن هجمات على إيران ومحورها ، مشيرا إلى أنه من المتوقع فتح جبهات بشكل أكثر قوة مما شهدنا سابقا.

 إيران وحزب الله

وأوضح، أن إيران وحزب الله يحاولان استيعاب الضربة، ولا يريدون توسيع دائرة الحرب والمواجهة، لافتا إلى أن إيران وحلفائها ليسوا معنيين بتوسيع الحرب، لذلك حزب الله حتى إطلاق صواريخه، فهى ليست حرب مفتوحة، وليست بكميات هائلة من الصواريخ، فضلا عن أنه يريد الإمساك بزمام المبادرة ولا يريد أن تتفاقم الأمور.  

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