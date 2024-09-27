انطلاق العام الدراسي الجديد في الجامعات والمعاهد غدًا

ينطلق العام الدراسي الجديد 2024-2025 غدًا السبت، الموافق 28 سبتمبر 2024 في الجامعات والمعاهد، على مستوى الجمهورية.

وحدد المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، موعد انطلاق العام الدراسي الجديد 2024-2025 في الجامعات والمعاهد يوم السبت الموافق 28 سبتمبر 2024.

خريطة العام الدراسي الجديد

وأقر المجلس الأعلى للجامعات لخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2024/2025، والذي يبدأ السبت 28 سبتمبر 2024، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول لمدة 14 أسبوعًا تنتهي الخميس 2 يناير 2025.

وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول في العام الدراسي الجديد يوم السبت 4 يناير 2025، وتنتهي الخميس 23 يناير 2025، وتبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 25 يناير 2025، وتنتهي الخميس 6 فبراير 2025.

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجديد اعتبارًا من السبت 8 فبراير 2025، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، وتنتهي الخميس 29 مايو 2025، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثاني خلال شهر يونيو 2025، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

ونبهت الجامعات المصرية بوجود عدة محظورات وممنوعات على الطلاب داخل الحرم الجامعي خلال العام الدراسي الجديد 2024-2025.

وتشتمل المحظورات خلال العام الدراسي الجديد: ارتداء الملابس الشفافة والفيزون، وارتداء الشبشب، وارتداء الفساتين السوارية والقصيرة والشفافة، وارتداء الشورتات أو البرمودا أو الجلباب.

ويمنع داخل الحرم الجامعي: استعمال الأسلحة والمواد المخدرة والشماريخ والألعاب النارية بجميع أنواعها، وحمل المشروبات الكحولية، ودخول السيارات الغير مرخصة، وارتداء الملابس التنكرية، وتشغيل الأغاني، والتدخين بجميع أشكاله ممنوع في المحاضرات والمدرجات.