أسعار العملات اليوم الجمعة في ماكينات الصرف الألي

أسعار العملات.. تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري بتعاملات اليوم الجمعة، وسجل سعر الدولار نحو 48.38 جنيه للشراء، 48.48 جنيه للبيع، وسعر اليورو سجل 53.83 جنيه للشراء، و54.08 جنيه للبيع، أما الريال السعودي سجل 12.86 جنيه للشراء، 12.92 جنيه للبيع.

وفي هذا الصدد تنشر بوابة الوفد الإلكترونية، أسعار العملات اليوم الجمعة في البنوك المصرية، وجاءت اسعارها على النحو الاتي:

أسعار العملات اليوم الجمعة في البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم

48.38 جنيه للشراء.

48.48 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

53.83 جنيه للشراء.

54.08 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

64.40 جنيه للشراء.

64.75 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

12.86 جنيه للشراء.

12.92 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

157.87 جنيه للشراء أول أمس الأربعاء أكبر ارتفاع في يوم واحد منذ أوائل يونيو مع ترقب المتعاملين لتصريحات سيدلي بها مسؤولون كبار في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) في وقت لاحق من اليوم لتلمس مؤشرات على وتيرة خفض أسعار الفائدة.

وارتفعت العملة الأميركية بقوة خلال الليل من أدنى مستوى في أكثر من عام مقابل اليورو ومن أدنى مستوى في عامين ونصف مقابل الجنيه الإسترليني.

ورغم غياب محفز واضح للانتعاش، بدا أن المستثمرين تبنوا وجهة نظر أكثر دقة بشأن المقدار المحتمل لخفض أسعار الفائدة الأميركية في المستقبل؛ لأن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي لم يقدموا هذا الأسبوع وجهة نظر موحدة بشأن الخطوات المقبلة.

وسيلقي رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وقت لاحق من اليوم الخميس كلمة مسجلة مسبقا خلال مؤتمر في نيويورك، كما سيتحدث رئيس البنك في نيويورك جون وليامز خلال ذات المؤتمر. ومن المقرر أن تدلي أيضا رئيسة البنك في بوسطن سوزان كولينز والعضوتان في مجلس محافظي البنك ميشيل بومان وليزا كوك بتصريحات في مناسبات مختلفة.