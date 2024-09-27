خالد جلال يتوقع تشكيل الأهلي والزمالك بالسوبر الإفريقي

أكد خالد جلال مدرب الزمالك السابق، أن مواجهة القطبين الكبيرين الأهلي والزمالك في كأس السوبر الإفريقي بالمملكة العربية السعودية حدث كبير وعرس كروي وهو أمر نعتاد عليه منذ سنوات عديدة، مشيرًا إلى أن الجماهير في العالم أصبحت تتابع تلك المباراة، بخلاف الاهتمام محليا وعربيًا.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "بالتأكيد سوف يتم البناء على أخر مباراتين خاضهما الزمالك في الكونفدرالية، وبالتالي من المفترض أن يشارك محمد صبحي وحمزة المثلوثي فيما يشارك حسام عبدالمجيد للخط الخلفي وهم الثنائي الأفضل وبالتالي يشارك عمر جابر معهم، وهناك سيناريوهات آخرى خصوصا أن الفريق لعب مباراة ودية قد تفيد جوميز في اختيار الظهير الايسر، وربما يشارك محمد حمدي في الجبهة اليسرى، لكن يعتمد على مستواه في اللقاء الودي".

وتابع:"اختراقات فريق الشرطة الكيني كانت من ناحية محمد شحاتة، وبالتالي الأفضل وجود عمر جابر، خصوصا أن زيزو لا يعود كثيرًا لأداء الواجبات الدفاعية ولكن سهولة المباراة وتواضع المنافس ونتيجة الذهاب وكون المباراة في القاهرة، هي من جعلت اللاعبين لا تؤدي الواجبات المطلوبة في لقاء القاهرة، وبالتأكيد فريق جورماهيا هو أفضل من الشرطة الكيني، ولكن الأهلي لم يكن في أفضل مستوى له، ولكنه يجيد إنهاء المباراة لصالحه".

وزاد: "جوميز يلعب بطريقة 4-2-3-1، وبالتالي من الممكن في الوسط يلعب دونجا وشحاتة لديهم لياقة بدنية وقدرات دفاعية، ولابد من وجود عبدالله السعيد بجوارهم، من أجل الواجبات الدفاعية مع إمكانية اللعب ناحية اليسار من أجل أداء الواجبات الهجومية، وفي المباراة التي فاز بها الزمالك بالدوري كان ناصر ماهر يلعب جناح أيسر، وعندما يكون الاستحواذ للزمالك يدخل بالكرة لعمق الملعب واستطاع صناعة هدف لـ الجزيري".

وأوضح: "الأفضل هجوميا للزمالك هو وجود زيزو والجزيري ومعهم مصطفى شلبي أو ناصر ماهر يلعب طرف أيسر في تلك المباراة".

وأضاف: "من الممكن وجود ناصر ماهر وميشالاك ومعهم شيكابالا على مقاعد البدلاء وإمكانية الدفع بهما في الشوط الثاني، وتلك المباراة تحتاج للاعبين بدلاء مميزين قادرين على صناعة الفارق".

وأشار إلى أن الأهلي يلعب بطريقة 4-3-3 وتشكيلة الفريق معروفة للجميع وهي نفس تشكيلة لقاء جورماهيا الكيني، ويحيى عطية الله إضافة كبيرة، وصنع هدف في لقاء الذهاب وهدفين في الإياب أمام جورماهيا، ويستطيع الدخول لعمق الملعب وهو ما ظهر خلال الهدف الذي سجله وسام أبوعلي، الظهير المغربي سيفيد الأهلي كثيرًا في الموسم الحالي.

وأكمل: "الأهلي دائما يعتمد على الأطراف تاو والشحات، مع الزيادة العددية لـ إمام عاشور من وسط الملعب، مع تقدم لاعبين آخرين من الوسط، يُشكلون خطورة هامة كبيرة على مرمى أي منافس، وأرى أن محمد مجدي أفشة من أهم اللاعبين في الفريق، وعمر كمال عبدالواحد من اللاعبين الجيدين ولاعب له دور رائع وكل مباراة يشارك فيها يكون له بصمة حقيقية ويسجل أو يصنع أهداف، هناك أوقات يكون فيها محمد هاني بعيد عن المستوى ولا يدفع بعمر كمال وهو أمر غير جيد".