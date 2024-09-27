خالد جلال: ثقة الأهلي ستكون عكسية والزمالك سيظهر بشكل قوي

أكد خالد جلال مدرب الزمالك السابق، أن مواجهة القطبين الكبيرين الأهلي والزمالك في كأس السوبر الإفريقي بالمملكة العربية السعودية حدث كبير وعرس كروي وهو أمر نعتاد عليه منذ سنوات عديدة، مشيرًا إلى أن الجماهير في العالم أصبحت تتابع تلك المباراة، بخلاف الاهتمام محليا وعربيًا.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "هذه المباراة لا تخضع لأي مقاييس أو تفوق نظري قبل انطلاق صافرة الحكم، وحالة النادي الأهلي أفضل نسبيًا من الزمالك لعوامل فنية وبدنية مع انطلاق الموسم الجديد، ومشاركة العديد من اللاعبين مع الأهلي ومنتخب مصر ووصولهم لحالة جاهزية جيدة، واستعادة لياقة المباريات".

وأضاف: "الأهلي أفضل نظريًا قبل المباراة ولكن الزمالك مستعد أيضًا، وإقامة المباراة في السعودية سوف تكون متعة للجمهور الحاضر في الملعب، اللقاء بمثابة عرس كروي، وكانت تلك المباريات في استاد القاهرة يحضر فيها 120 ألف متفرج، وكانت أول مباراة لي بقميص الزمالك أمام الأهلي وفزنا بهدف جمال عبدالحميد في الدوري، ولكن رحلت قبل سوبر 94".

وأكمل: "وأول مباراة لي كمدرب عام مع محمد حلمي مع الزمالك، وفزنا بركلات الجزاء، وكمدير فني ساهمت في فوز الزمالك على الأهلي 2-1 في بطولة الدوري المصري".

وختم: "الأهلي يمتلك ثقة كبيرة وقد تكون (عكسية) والزمالك لن يظهر بنفس الصورة التي ظهر بها أمام الشرطة الكيني، والمباراة ستكون متكافئة بين الفريقين، وسيكون هناك أهداف، وأتوقع أن تنتهى المباراة بركلات الترجيح، ومن الصعب معرفة من سيسجل في البداية".