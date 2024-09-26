الجمعة 27 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

خلال يوم واحد

الداخلية تضرب بيد من حديد وتضبط تجار العملة بـ 7 مليون جنيه

بوابة الوفد الإلكترونية

تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ش حملات أمنية مستمرة لضبط مرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.

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الداخلية تضبط تاجري العملة والنقد الأجنبي في بني سويف

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الداخلية تكشف حقيقة فيديو سيدة ادعت القبض على زوجها دون وجه حق

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الداخلية تضبط كيانا تعليميا وهميا بمنطقة الزيتون

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شهادات مزورة.. الداخلية تضبط كيانا تعليميا بدون ترخيص بالأزبكية

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العثور على جثمان شخص بطريق الإسماعيلية.. الداخلية تكشف التفاصيل

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الداخلية تقبض على 5 تُجار مُخدرات بحوزتهم حشيش وهيروين

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 7 مليون جنيه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجريدة الورقية