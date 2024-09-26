شهادات مزورة.. الداخلية تضبط كيانا تعليميا بدون ترخيص بالأزبكية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالقاهرة للنصب والإحتيال على المواطنين بالأزبكية.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى"بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة ، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية فى أحد المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه وبحوزته (شهادات دراسية "خالية البيانات" منسوب صدورها للكيان المشار إليه(.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية