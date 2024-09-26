الداخلية تضبط كيانا تعليميا وهميا بمنطقة الزيتون

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إلقاء القبض أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمى "بدون ترخيص" بمنطقة الزيتون في القاهرة لاتهامه بالنصب والإحتيال على المواطنين.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" - كائن بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة ، بالنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المُشار إليه وبحوزته (عدد من الشهادات الدراسية "خالية البيانات" المنسوب صدورها للكيان").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية



يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.