العثور على جثمان شخص بطريق الإسماعيلية.. الداخلية تكشف التفاصيل

كشفت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الإسماعيلية بمديرية أمن الإسماعيلية، بقيام مجهولين مستقلين سيارة ربع نقل بإلقاء جثمان أحد الأشخاص على جانب الطريق بدائرة المركز.

الداخلية تكشف تفاصيل قيام مجهولين بإلقاء جثمان شخص على جانب الطريق بالإسماعيلية

وبالانتقال والفحص أمكن تحديد المتوفى، وتبين أنه سائق، مقيم بمحافظة الشرقية، وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى أنه كان بصحبة 5 أشخاص مقيمين بمحافظة الشرقية، حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار بمنزل أحدهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وتبين وجود حفرة داخل حوش المنزل وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في الحفر والسيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وأقروا بأنه حال تواجد المتوفى داخل الحفرة أثناء التنقيب عن الآثار انهالت عليه الرمال فقاموا بانتشال جثمانه وإلقائه بمكان العثور عليه وفروا هاربين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.