مياه الفيوم تنظم ندوة توعية وورشة تعليم سباكة للسيدات بقرية الفهمية

أكد المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس شركه مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، أنه في إطار المبادرة الرئاسية بدايه للتنمية البشرية والتي تهدف لبناء الإنسان المصري قامت إدارة التوعيه بتنفيذ ندوة وورشة تعليم سباكه للسيدات المترددات على القافلة الطبيه بقريه الفهميه بمركز طاميه بالتعاون مع إدارة القوافل الطبيه بمديرية الصحه بالفيوم.

و اضاف النجار، أن هناك تعاون مثمر وبناء بين الشركه ومديرية الصحه في تنفيذ الانشطه التوعوية من خلال استهداف شريحه كبيره أكثر تعاملا مع مياه الشرب وهي السيدات من خلال ندوه تم تنفيذها لتوعيتهم بترشبد استهلاك المياه والاستخدام الأمن لشبكات الصرف الصحي وتعزيز مفهوم الترشيد بجانب ورشه لتعليم مبادئ أعمال السباكه للحفاظ على كل نقطه مياه من الإهدار حفاظا على الأجيال القادمه وضمان استمرارية الخدمه وصولها لجموع المواطنين داخل المحافظة.

جولة لرئيس الشركة

وفى وقت سابق تفقد المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم محطة تنقية مياه جنوب الفيوم ( محطة مياه العزب الجديدة المرحلة الأولى) بطاقه تصميمية ٢٤٠ ألف متر مكعب يومي لمتابعة انتظام سير العمل ، رافقه المهندس سامي غالي رئيس قطاع المياه والمهندس جمعة علي مدير عام الإنتاج والعقيد محمد كمال مدير عام الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية ومهندسي التشغيل والصيانة بالمحطة ولجنة من إدارة التفتيش الفني بالشركة .

وخلال الجولة شدد على إلتزام جميع العاملين بكافة مواقع الشركة باليقظة التامة والانضباط وتقدير المسؤولية الملقاة على عاتقهم وانتظام سير العمل .

لافتاً لعدم التهاون مع أي تقصير أوخلل في مقتضيات الواجب الوظيفي أو أي نوع من أنواع الإهمال والتقصير

مشيراً لأهمية الصيانة الدورية لكافة محتويات المحطات سواء على مستوى الإنشاءات المدنية أو الكهروميكانيكية ومحابس الدخول والخروج وشبكات نقل المياه بين مراحل التنقية واتباع إجراءات واشتراطات السلامة والصحة المهنية للحفاظ على العاملين والمعدات والالات وجعل النظافة والنظام والانضباط أسلوب حياة .

كما تفقد النجار مخزن الشركة بمحطة مياه العزب القديمة ، لافتاً لضرورة تقييم جميع المعدات المستعملة وإعادة تأهيلها والاستفادة منها قدر المستطاع توفيراً للنفقات والاستغلال الأمثل للمساحات الفارغة والتسجيل الدقيق للوارد والصادر بسجلات الخازن.





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