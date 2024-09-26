رفع كفاءة المساحات الخضراء بمدينة رأس البر

تضافرت جهود الوحدة المحلية بمدينة رأس البر، لتحسين جودة الحياة لسكان المدينة وزوارها والارتقاء بالخدمات البيئية وتوفير مساحات، ترفيهية مناسبة ورفع كفاءة المسطحات الخضراء وصيانة المزروعات وتنسيق المواقع بمختلف محاور وأحياء المدينة باعتبار صيانة المسطحات الخضراء.

تعد من الأولويات الرئيسية نظراً لدورها الهام في تحسين المناخ البيئي وتوفير متنفس طبيعي لعشاق رأس البر من کافة المحافظات وابناء المحافظة وسكان المدينة.

وذلك في إطار المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان" تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط حيث قام فريق البنك الأخضر بمحلية رأس البر بأعمال رفع كفاءة المساحات الخضراء بميدان الفنار بشارع بورسعيد بالتقاطع مع شارع ١٠٩ وتعزيزه بالزهور ونباتات الزينة بعدد ٤٠٠ شتلة من إنتاج مشروع البنك الأخضر مع حرص الوحدة من تفعيل مبادرة ١٠٠ مليون شجرة وذلك في ضوء استراتيجية الدولة المصرية للمساهمة الإيجابية في الحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

في السياق ذاته دعا رئيس مدينة رأس البر، سكان المدينة إلى التعاون مع الوحدة للحفاظ على هذه المساحات وعدم التعدي عليها معرباً عن أمله في أن تكون هذه الجهود خطوة نحو تحقيق مدينة مستدامة وخضراء تلبي احتياجات السكان والزائرين وتحافظ على المظهر الجمالي والحضاري .