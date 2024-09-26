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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

نتنياهو من نيويورك: إسرئيل لن تتوقف حتى تحقق كل أهدافها

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، أن إسرئيل "لن تتوقف" حتى تحقق كل أهدافها.

 

وأضاف نتنياهو في تصريح له بعد وصوله نيويورك: "سياستنا واضحة لن نتوقف حتى تحقق كل أهدافنا وفي مقدمتها عودة سكان الشمال إلى منازلهم سالمين.. هذه هي السياسة ولن يخطئ فيها أحد".

 

وقف إطلاق النار في لبنان

كما ذكر مسؤول يرافق نتنياهو إلى نيويورك: "التوجه هو لعدم الذهاب إلى وقف إطلاق النار في لبنان".

وتحارب إسرائيل حاليا على جبهتين في مواجهة حركة حماس في قطاع غزة وجماعة حزب الله في لبنان.

وتلقت حزب الله ضربات ثقيلة في الآونة الأخيرة باغتيال بعض كبار قادتها وانفجار آلاف أجهزة الاتصالات اللاسلكية التي يستخدمها أعضاؤها، مما تسبب في سقوط عشرات القتلى وآلاف المصابين.

 

وترفض إسرائيل مقترحا من الولايات المتحدة وفرنسا وحلفاء آخرين دعوا فيه لوقف القتال، وسط مخاوف لديهم من أن تؤدي الاشتباكات إلى حرب إقليمية أوسع نطاقا.

 

 

 

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