وزير الدفاع الأمريكى: نواجه خطر اندلاع حرب شاملة

أكد وزير الدفاع الأمريكي، لويد جيمس أوستن، أنهم يواجهون الآن خطر اندلاع حرب شاملة قد تكون مدمرة لإسرائيل ولبنان، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

الجيش الإسرائيلي: قصف 75 هدفًا تابعًا لحزب الله في لبنان

وفي إطار آخر، ذكر الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس، أنه قصف نحو 75 هدفًا تابعًا لحزب الله في لبنان، خلال ليل الأربعاء حتى صباح اليوم، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وذكر بيتم الجيش الإسرائيلي: "خلال الليل، قصف سلاح الجو الإسرائيلي، بتوجيه من استخبارات الجيش الإسرائيلي، نحو 75 هدفا تابعا لحزب الله في منطقة البقاع، وفي جنوب لبنان، بما في ذلك مرافق تخزين الأسلحة، ومنصات جاهزة للإطلاق، وإرهابيين، وبنية تحتية إرهابية".

وقال الجيش أنه يواصل "تفكيك وإضعاف" قدرات حزب الله وبنيته التحتية، مشيرا إلى أنه من بين الأهداف التي تستهدف مباني عسكرية ومخربين ومستودعات أسلحة في عدة مناطق.

وذكر أنه "في كفر شوبا في جنوب لبنان أغارت طائرات حربية على مخربين تم رصدهم في المنطقة".

واعلن أنه رصد صباح اليوم إطلاق نحو 45 قذيفة صاروخية من لبنان حيث تم اعتراض بعضها بينما سقطت الباقية في مناطق.

صحة لبنان: مقتل 31 شخصًا جراء الغارات الإسرائيلية



وعلى صعيد آخر، أكدت وزارة الصحة اللبنانية عن مقتل 31 شخصا جراء غارات إسرائيلية اليوم الخميس على أنحاء متفرقة في البلاد، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

كما قتل 15 شخصا سوريا قتلوا وجرح 18 جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت بلدة يونين في البقاع شرق لبنان، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يرتفع عدد الضحايا وسط تواصل عمليات رفع الأنقاض

وقالت وزارة الصحة إن الغارات الإسرائيلية أدت إلى:

مقتل 9 أشخاص وإصابة 11 في بلدة يونين بالبقاع شرقي لبنان.

مقتل 3 أشخاص في بلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان.

مقتل شخص وإصابة آخر وكلاهما سوريان في بلدة قانا جنوبي لبنان.

مقتل 11 شخصا في بلدة المعيصرة بقضاء كسروان شمال بيروت.

مقتل 7 أشخاص في بلدة الكرك بالبقاع.