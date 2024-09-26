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حماس: مجزرة مدرسة الفلوجة والاستهداف المتعمدة في غزة ولبنان يستدعي محاسبة الاحتلال حزب الله يستهدف مقر الفيلق الشمالي وقواعد إسرائيلية بصليات صاروخية في عميعاد
الخميس 26 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ميديا

إسرائيل: عملية الاغتيال في الضاحية الجنوبية لبيروت تأتي رداً على إطلاق صواريخ باتجاه تل أبيب

جيش اسرائيل
جيش اسرائيل

ذكر إعلام إسرائيلي، أن عملية الاغتيال في الضاحية الجنوبية لبيروت تأتي ردا على إطلاق صواريخ باتجاه تل أبيب أمس، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

 

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أمريكا: العالم يتحدث عن الحاجة لوقف إطلاق النار على الحدود بين إسرائيل ولبنان

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ميقاتي ينفي ما تم تداوله حول مقترح اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل

صحة لبنان: مقتل 31 شخصًا جراء الغارات الإسرائيلية


 

وفي إطار آخر، كشفت وزارة الصحة اللبنانية عن مقتل 31 شخصا جراء غارات إسرائيلية اليوم الخميس على أنحاء متفرقة في البلاد، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

كما قتل  15 شخصا سوريا قتلوا وجرح 18 جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت بلدة يونين في البقاع شرق لبنان، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يرتفع عدد الضحايا وسط تواصل عمليات رفع الأنقاض
وقالت وزارة الصحة إن الغارات الإسرائيلية أدت إلى:

مقتل 9 أشخاص وإصابة 11 في بلدة يونين بالبقاع شرقي لبنان.
مقتل 3 أشخاص في بلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان.
مقتل شخص وإصابة آخر وكلاهما سوريان في بلدة قانا جنوبي لبنان.
مقتل 11 شخصا في بلدة المعيصرة بقضاء كسروان شمال بيروت.
مقتل 7 أشخاص في بلدة الكرك بالبقاع.

 

 


 

الجريدة الورقية