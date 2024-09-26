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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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نتنياهو يخبر الوسطاء تأييده وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله 21 يوما

رئيس الوزراء الإسرائيلي
رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو

ذكر إعلام إسرائيلي عن دبلوماسي غربي، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أخبر الوسطاء تأييده وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله 21 يوما، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

 

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يشار إلى أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نفى الأنباء المتعلقة بوقف وشيك لإطلاق النار مع لبنان، مؤكدا أن هذه المعلومات "غير صحيحة، وفقا لما أوردته وكالة "روسيا اليوم". 

 

وقال مكتب نتنياهو إن "الأخبار المتعلقة بما يسمى التوجيه لتخفيف القتال في الشمال هو أمر لا يعكس الحقيقة. فقد أصدر رئيس الوزراء تعليماته للجيش الإسرائيلي بمواصلة القتال بكل قوة، ووفقا للخطط المقدمة إليه".

وأضاف، "القتال في غزة سيستمر حتى تحقيق جميع أهداف الحرب".

وكانت القناة 12 الإسرائيلية نقلت عن مصادر في مكتب نتنياهو قولها إن "الأخير أصدر توجيهاته للجيش بتخفيف الغارات على لبنان". 
 

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