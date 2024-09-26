لبنان: شهيدان و15 جريحا في حصيلة أولية لغارة الاحتلال على الضاحية الجنوبية لبيروت

أكدت وزارة الصحة اللبنانية، سقوط شهيدان وخمسة عشر جريحا في حصيلة أولية لغارة الاحتلال على الضاحية الجنوبية لبيروت، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.





إعلام عبري: نتنياهو أصدر توجيهاته بتخفيف الغارات على لبنان





وفي إطار آخر، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية ، بأن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي أصدر توجيهاته للجيش بتخفيف الغارات على لبنان، وسط حديث عن مفاوضات لوقف مؤقت لإطلاق النار، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وأضاف مصدر في مكتب نتنياهو للقناة أن "هناك ضوء أخضر من رئيس الوزراء لوقف القتال من أجل الوصول إلى القدرة على إجراء محادثات مع حزب الله حول وقف دائم لإطلاق النار.

فيما ردت حركة "إذا أردت" على هذه التقارير قائلة: "من لا يستطيع إحلال السلام في لبنان فليذهب إلى الانتخابات الآن لا يوجد تفويض أخلاقي لأي رئيس وزراء لوقف القتال الآن في لبنان ضد حزب الله، للأسف، إذا سمحنا لحزب الله بإعادة تسليحه، فهذه صرخة لأجيال عديدة، يجب أن نستمر في ضرب حزب الله".

نتنياهو ينفي أنباء وقف وشيك لإطلاق النار مع لبنان





ومن جانبه، نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأنباء المتعلقة بوقف وشيك لإطلاق النار مع لبنان، مؤكدا أن هذه المعلومات "غير صحيحة، وفقا لما أوردته وكالة "روسيا اليوم".

وقال مكتب نتنياهو إن "الأخبار المتعلقة بما يسمى التوجيه لتخفيف القتال في الشمال هو أمر لا يعكس الحقيقة. فقد أصدر رئيس الوزراء تعليماته للجيش الإسرائيلي بمواصلة القتال بكل قوة، ووفقا للخطط المقدمة إليه".

وأضاف، "القتال في غزة سيستمر حتى تحقيق جميع أهداف الحرب".

وكانت القناة 12 الإسرائيلية نقلت عن مصادر في مكتب نتنياهو قولها إن "الأخير أصدر توجيهاته للجيش بتخفيف الغارات على لبنان".