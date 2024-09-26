حزب الله يتصدى لطائرتين ‏حربيتين بأسلحة الدفاع الجوي في لبنان

تصدت وحدات الدفاع الجوي في حزب الله، لطائرتين ‏حربيتين معاديتين ‏آتيتين من البحر، بإتجاه عدلون بأسلحة الدفاع الجوي وأجبرتهما على مغادرة ‏الأجواء اللبنانية‎.‎

وقال حزب الله في بيانه: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، تصدت وحدات الدفاع الجوي في المقاومة الإسلامية يوم الخميس 26-09-2024 لطائرتين ‏حربيتين معاديتين ‏آتيتين من البحر بإتجاه عدلون بأسلحة الدفاع الجوي وأجبرتهما على مغادرة ‏الأجواء اللبنانية‎.‎