الاحتلال: أجرينا مناورات على بعد كيلومترات قليلة من حدود لبنان

أعلن جيش الاحتلال، أنه أجرى مناورات على بعد كيلومترات قليلة من حدود لبنان، وفقا لما ذكرته فضائية “ألقاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

الاحتلال يقصف منزل قائد منظومة الطائرات المسيرة بـ 3 صواريخ في بيروت





وقد استهدف الاحتلال منزل في الضاحية الجنوبية لبيروت، قبل قليل، وزعم أنه لقائد منظومة الطائرات المسيرة لحزب الله، حيث تم قصفه بـ 3 صواريخ.

ولم يعلن حزب الله حتى الآن عن مصير قائد منظومة الطائرات المسيرة، في العملية الإسرائيلية.

وقبل قليل، شن طيران الاحتلال الإسرائيلي، غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت مبنى قرب مسجد القائم في لبيروت.

وزعم جيش الاحتلال اغتيال قائد منظومة الطائرات المسيرة لحزب الله في بيروت.

وأكدت وسائل لبنانية، أن الاعتداءات الإسرائيلية طالت منازل المدنيين والآمنين.

ميقاتي ينفي ما تم تداوله حول مقترح اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل





وعلى صعيد آخر، نفى مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي ما تم تداوله حول توقيعه على مقترح اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، وفقا لما أوردته وكالة "روسيا اليوم".

وقال المكتب في بيانه، "يتم التداول بخبر مفاده أن دولة الرئيس وقع على مقترح اتفاق وقف إطلاق النار بعد لقائه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والوسيط الأمريكي اموس هوكشتاين".

وشدد على أن "هذا الكلام غير صحيح على الاطلاق ونذّكر بما كان أعلنه دولة الرئيس فور صدور النداء المشترك بمبادرة من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، وبدعم من الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الغربية والعربية، لإرساء وقف مؤقت لإطلاق النار في لبنان، حيث قال دولة الرئيس بالحرف: نرحب بالبيان وتبقى العبرة في التطبيق عبر التزام اسرائيل بتنفيذ القرارات الدولية فاقتضى التوضيح".