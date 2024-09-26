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الخميس 26 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

الاحتلال يقصف منزل قائد منظومة الطائرات المسيرة بـ 3 صواريخ في بيروت

صورة للغارة على منزل
صورة للغارة على منزل قائد منظومة الطائرات المسيرة

استهدف الاحتلال منزل في الضاحية الجنوبية لبيروت، قبل قليل، وزعم أنه لقائد منظومة الطائرات المسيرة لحزب الله، حيث تم قصفه بـ 3 صواريخ.

ولم يعلن حزب الله حتى الآن عن مصير قائد منظومة الطائرات المسيرة، في العملية الإسرائيلية.

 

وقبل قليل، شن طيران الاحتلال الإسرائيلي، غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت مبنى قرب مسجد القائم في لبيروت.

وزعم جيش الاحتلال اغتيال قائد منظومة الطائرات المسيرة لحزب الله في بيروت.

وأكدت وسائل لبنانية، أن الاعتداءات الإسرائيلية طالت منازل المدنيين والآمنين.

صورة للغارة على منزل قائد منظومة الطائرات المسيرة
صورة للغارة على منزل قائد منظومة الطائرات المسيرة

 

 

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