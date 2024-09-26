شهيد العلم.. وفاة معلم بأحد مدارس الأقصر

شهدت مدرسة إسنا الحديثة بجنوب الأقصر، وفاة أحد معلميها؛ بعد سقوطه خلال طابور الصباح، وعلى الفور تم استدعاء سيارة إسعاف وتم نقله إلى مستشفى طيبة التخصصي.



ونعت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، اليوم الخميس، معلم الدراسات الاجتماعية، والذي وافته المنية أثناء أداء عمله بالطابور الصباحي داخل المدرسة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي وكيل تعليم الأقصر نبأ وفاة حسين سعدي الصادق، معلم الدراسات الإجتماعية بمدرسة إسنا الحديثة، والذي يبلغ من العمر 54 عام، أثناء طابور الصباح، عقب سقوطه مغشيا عليه، وبانتقاله إلى مستشفى طيبة التخصصي تبين أنه فارق الحياة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقالت المديرية خلال نعيها لأحد ابنائها، ببالغ الحزن والأسى، وقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره

ننعى وفاة الزميل حـسـيـن سـعـدي الـصـادق، معلم مادة الدراسات بمدرسة اسنا الحديثة الابتدائية، عن عمر يناهز ٥٤ عاماً، لذا يتقدم الدكتور صفوت جارح

وكيل مديرية التربية والتعليم بالأقصر وجميع العاملين بالمديرية بخالص العزاء لأسرة الفقيد رحمه الله، سائلين الله له العفو والمغفرة، ولأهله الصبر والسلوان.