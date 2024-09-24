رجل يعرض ابنه للبيع عبر فيسبوك.. القصاص يكتب كلمته

عانى بطل قصتنا من أزمةٍ مالية، عجزت يداه عن الإتيان بالحل، فأخذ يُفتش في كُتب الشر لعله يهتدي لضالته.

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طارت الحِكمة من رأسه، وانساب الشيطان من بين ثنايا عقله حتى أعلن السيطرة، وسوس له وهمس في أذنيه بفكرةٍ بشعة، سكنت نفسه المريضة بعد أن اقتنعت بفكرة بيع "الضنا".

قاده إبليس على سِراط الذنب، فسقط غير مأسوف عليه بعد أن عرض ابنه للبيع في لحظة جنون تام.

تفاصيل القصة

وتقول تفاصيل القصة إن البطل في قصتنا ويُدعى سيد.ح مرًّ بأزمةٍ مالية خانقة، فلم ينجح عقله في الوصول لسبيلٍ شرعي لزيادة الدخل.

نظر إلى ابنه ورأى فيه الخلاص، تجرأ ولم يُراعي أي مبدأ، وأقدم بيدين مُجرمتين على عرض ابنه للبيع عبر صفحات الفيسبوك ! .

وقع المُتهم في قبضة الشرطة، وحينها أدرك أن فِعلته "الخسيسة" أفقدته كبريائه أمام عائلته، وانتزعت منه حُريته، ليعلم أن النبتة التي رواها الشيطان لن تُنبت خيراً ابداً.

حكم المحكمة

قُدم المُتهم للمحكمة، وأسندت ليه النيابة في القضية رقم 9066 لسنة 2024 جنايات أوسيم، المقيدة برقم 2626 لسنة كلي شمال الجيزة تهمة الإتجار في البشر.

وجاء ذلك عن طريق عرض طفله للبيع عبر فيسبوك، بعد أن تعرض لازمة مالية فإتجه لبيع نجله، وعقب تقنين الاجراءات تم القبض عليه من خلال مباحث الانترنت وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.

وقضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، يوم الأحد الماضي، بالسجن المشدد 5 سنوات للمتهم بالاتجار بالبشر وتغريمه 100 ألف جنيه والزامة المصاريف الجنائية في منطقة أوسيم.

صدر الجكم برئاسة المستشار مدبولي كساب رئيس محكمة جنايات القاهرة، وعضوية المستشارين عبدالعظيم العشري، وأحمد ماهر الجندي، وأمانة سر محمد جبر، إسلام عاشور.