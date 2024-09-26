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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

الهلال الأحمر العراقي يرسل دفعة ثانية من المستلزمات الطبية إلى بيروت

الهلال الأحمر
الهلال الأحمر

أرسلت جمعية الهلال الأحمر العراقي دفعة ثانية من الأدوية والمستلزمات الطبية إلى بيروت بزنة 15 طنا، وفقًا لما أوردته وكالة "روسيا اليوم". 

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وقال الدكتور علي الموسوي، مدير القسم الصحي في جمعية الهلال الأحمرالعراقي، جرى تحميل الوجبة الثانية من الأدوية والمستلزمات الطبية والتي تقدر زنتها بـ15 طنا، وذلك وفقا لقوائم الأحتياجات المرسلة من قبل وزارة الصحة اللبنانية".

وأفاد، " تتضمن هذه الوجبة أكثر من 40 مادة طبية من الأدوية المطلوبة الخاصة بمعالجة الإصابات والمستخدمة في صالات العمليات".

ولفت إلى " أن هذه الوجبة هي الثانية والتي سترسل عن طريق البر بواسطة الشاحنات، بعد أن تم إرسال وجبة اولى جوا إلى مطار بيروت".

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