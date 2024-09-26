عرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريرا تليفزيونيا بعنوان «أعداد المصابين تجاوزت قدرة المستشفيات.. أطباء لبنان يخوضون حربًا للتخفيف من آلام المواطنين».

دوي الانفجارات

وأفاد التقرير: «صرخات امتزجت بأصوات دوي الانفجارات، هرولة وازدحام داخل كافة المستشفيات، وضغط يواجه الأطباء أمام لائحة طويلة من الإصابات، مشهد قاتم يرى يوميا داخل الأراضي الفلسطينية ولكن تلك المرة هذا المشهد ليس في قطاع غزة وإنما في جنوب الأراضي اللبنانية».

وأضاف: «على غرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، تواصل قوات الاحتلال قصف الجنوب اللبناني مخلفا ورائه العديد من الشهداء والجرحى من المدنيين العُزل بما يخالف كافة القوانين الدولية والإنسانية».

وتابع: «وفي ظل المعاناة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان، انخرطت المستشفيات في حرب طاحنة تكبر فيها لائحة الإصابات التي تحتاج إلى العلاج والعناية الفائقة، إذ وجد الأطباء أنفسهم أمام أزمة استيعاب أعداد كبير من المصابين تدفق دفعة واحدة إلى أقسام الطوارئ».

صعوبة وصول المرضى إلى المستشفيات

وواصل: «ففي الوقت التي تبلغ سعة أحد المستشفيات في الجنوب 20 سريرا كانت أقل دفعة من المصابين تصل في الساعة الواحدة تُقدر بنحو 40 مصابا لمن حالفهم الحظ بالوصول إذ أدى تعطل السير على الطرقات لصعوبة وصول المرضى إلى مستشفيات أخرى».