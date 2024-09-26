الخميس 26 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ميديا

انفراجة في أزمة الأدوية وضخ كميات كبيرة الفترة المقبلة (فيديو)

أدوية
أدوية

أكد عبدالصمد ماهر، المتخصص في شئون وزارة الصحة، أن بداية أزمة الأدوية كانت بسبب مشكلة نقص الدولار في السوق المصرية، لافتا إلى أن بعض المصانع توقفت، خاصة أن دورة الإنتاج تأخذ نحو 7 شهور، ومخزون المصانع انتهى في الصيدليات تزامنًا مع أزمة الدولار.

txt

بحث سبل تعزيز التعاون المشترك مع شركة روش مصر في مجال توطين وصناعة الأدوية

txt

وزير الصحة: زيادة ضخ الأدوية بالسوق المحلي بـ133 مليون عبوة إضافية

لن يكون هناك خفض لأسعار الدواء

وتابع “ماهر” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد، تقديم أحمد دياب ونهاد سمير، المذاع على قناة “صدى البلد” أنه لن يكون هناك خفض لأسعار الدواء برغم ضخ كميات كبيرة من المنتجات الفترة الأخيرة، سواء خاصة بأمراض السكر والضغط والنواقص.

وأضاف أن هيئة الدواء تشن حملات على الكيانات الوهمية التي تسرق الأدوية داخليا، ومعرفة مصادر الأدوية المقبلة من الخارج، والكشف عن الأدوية منتهية الصلاحية التي يتم تدويرها.

الأدوية منتهية الصلاحية لا تتخطى نسبة 1%

واختتم قائلًا: الأدوية منتهية الصلاحية لا تتخطى نسبة 1% من إجمالي الأدوية بالسوق.

 

الجريدة الورقية