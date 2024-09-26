الخميس 26 سبتمبر 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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سيناريو الحرب الشاملة مع حزب الله كابوس للاقتصاد الإسرائيلي

حزب الله
حزب الله

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «كارثة بانتظار تل أبيب.. سيناريو الحرب الشاملة مع حزب الله كابوس للاقتصاد الإسرائيلي».

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بنوك إسرائيل

وأفاد التقرير: «كارثة بانتظار الاحتلال الإسرائيلي مع استمرار عدوانه على غزة وتمدده إلى لبنان، بنوك إسرائيل تعاني هروبا لرؤوس الأموال، إذ أعلنت البنوك الثلاثة الكبرى بها زيادة ضخمة في عدد العملاء الذين يطلبون تحويل مداخراتهم إلى بلدان أخرى».

وأضاف: «مليارا دولار خرجت من بنوك إسرائيل بين شهري مايو ويوليو الماضيين، وهو ما يعد ضعف التدفقات الخارجة من بنوك الاحتلال إلى المؤسسات الأجنبية قبل عام».

الاقتصاد الاسرائيلي

وتابع التقرير: «صحيفة «إيكونوميست» نقلت عن خبراء بالاقتصاد الإسرائيلي أن الأمور تتجه للأسوأ، ودعت حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة إلى التسليم بالأمر الواقع والإقرار بأن الاقتصاد يدفع ثمنا باهظا وربما أكثر من الضربة التي تلقها بعد 7 أكتوبر».

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