الخميس 26 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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بحثًا عن أماكن للاختباء من القصف الإسرائيلي..

رحلة نزوح جديدة من لبنان إلى سوريا

نزوح أرشيفية
نزوح أرشيفية

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرًا بعنوان «بحثًا عن أماكن للاختباء من القصف الإسرائيلي.. رحلة نزوح جديدة من لبنان إلى سوريا».

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أهل سوريا

وقال التقرير: «ولم تنسَ سوريا يوما ذلك الجميل الذي قدمه لها لبنان، إذ فتح ذراعيه لأبنائها الفارين من خط النار، ليأتي اليوم وترد له معروفه، مرحبة بأشقائها الذين كانوا عند حسن الظن حين احتاج إليهم أهل سوريا».

وأضاف التقرير: «من سوريا إلى لبنان، رحلة نزوح شهدت مئات الآلاف من أبناء دمشق، ليأتي الاحتلالُ ويعيد الكرة عليهم مجددا، فتنعكس رحلة النزوح وتنقلب خريطة الفرار لتصبح من لبنان إلى سوريا».

الاحتلال الإسرائيلي 

وتابع: «وأينما وطأت قدم الاحتلال الإسرائيلي أرضا أجبر أهلها على مغادرتها والبدء في رحلات الموت والمجهول بحثا عن أماكن أخرى يمكنهم الاختباء داخلها من هجمات آلاته الغاشمة التي حولت المدنيين لبنك أهداف مباشرة، كأنما انتقل المشهد بتفاصيله من الجارة الجنوبية غزة إلى مدينة الأرز بيروت، ليصبح النزوح حلا وحيدا أمام أهل تلك الأرض التي تحولت بين ليلة وضحاها من بلد مضيف إلى أرض نزوح».

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