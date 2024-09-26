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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

التضامن تشارك في فعاليات معرض "سوق الدار" بالسعودية

وزارة التضامن الاجتماعي
وزارة التضامن الاجتماعي

تشارك وزارة التضامن الاجتماعي في فعاليات النسخة الخامسة من معرض " سوق الدار" لدعم وتمكين الأسر المنتجة والحرفيين، الذي ينطمه بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية في الفترة من 26 إلى 29 سبتمبر الجاري.

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ويشهد المعرض الذي يقام تحت شعار " العمارية عامرة" بمنطقة العمارية في الرياض، مشاركة أكثر من 250 أسرة منتجة من مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، حيث تلقت وزارة التضامن الاجتماعي دعوة للمشاركة في فعاليات المعرض، وتخصيص عدد 15 جناحا في الفعالية للأسر المنتجة والحرفية في جمهورية مصر العربية.

وتأتي مشاركة وزارة التضامن الاجتماعي في المعرض في إطار خطتها للترويج للمنتجات الحرفية والتراثية المصرية، وفتح أسواق خارجية متميزة للمنتج المصري، حيث يعد ذلك فرصة مهمة لدراسة الفرص التصديرية المتاحة للمنتجات والتعرف عن قرب على احتياجات الأسواق الخارجية.

ومن المقرر أن يتضمن معرض " سوق الدار" العديد من الفعاليات الثقافية والترفيهية التي ستقام على هامشه، بالإضافة إلى تنظيم العديد من ورش العمل المتنوعة للحرف اليدوية التقليدية، فضلا عن وجود مناطق لدعم الأسر المنتجة والحرفيين
 

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