أيمن منصور: طلبت "سلفة" من نادي الزمالك بعد هدفي في السوبر الإفريقي

أكد أيمن منصور نجم فريق الزمالك السابق أنه لم يحصل على أي مكافأة مالية خاصة بعد هدفه الشهير في مرمى أحمد شوبير حارس مرمى فريق الأهلي في ذلك الوقت في مباراة السوبر الإفريقي.

وقال أيمن منصور نجم فريق الزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" لم أحصل على أي مكافأة خاصة بعد هدف مباراة السوبر الإفريقي بل بالعكس طلبت من إدارة نادي الزمالك سلفة حتى انتقل إلى شقتي الجديدة في مدينة نصر".

وتابع:" مباراة السوبر الإفريقي لها ذكريات خاصة معي بعد الهدف الشهير في مرمى النادي الأهلي".

موعد مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك

ويفتح ملعب المملكة آرينا في العاصمة السعودية الرياض، أبوابه يوم غد الجمعة الموافق 27 سبتمبر لاستقبال مباراة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك في كأس السوبر الأفريقي.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD بصوت المعلق الرياضي عصام الشوالي، كما ستنقل عبر قناة إم بي سي مصر.