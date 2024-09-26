أيمن منصور: الحكم "ماتابيلا" لم يجامل الزمالك في السوبر الإفريقي

أكد أيمن منصور نجم نادي الزمالك السابق أن الفريق استحق الفوز ببطولة كأس السوبر الإفريقي على حساب النادي الأهلي في المباراة الشهيرة التي سجل هدفها الوحيد.

وقال أيمن منصور نجم فريق الزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" الحكم الجنوب أفريقي بيتروس ماتابيلا لم يجامل الزمالك في مباراة السوبر الإفريقي أمام الأهلي في المباراة الشهيرة ومحمد يوسف استحق الطرد في المباراة".

وأضاف :" محمد يوسف استحق الطرد لأنه ارتكب أكثر من خطأ خلال المباراة وتم تحذيره من الطرد في أكثر واقعة خلال سير المباراة بسبب العنف ".

موعد مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك

ويفتح ملعب المملكة آرينا في العاصمة السعودية الرياض، أبوابه يوم غد الجمعة الموافق 27 سبتمبر لاستقبال مباراة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك في كأس السوبر الأفريقي.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD بصوت المعلق الرياضي عصام الشوالي، كما ستنقل عبر قناة إم بي سي مصر.