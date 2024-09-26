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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

أيمن منصور: عواد الأنسب لحراسة مرمى الزمالك في السوبر الإفريقي

محمد عواد حارس الزمالك
محمد عواد حارس الزمالك

أكد أيمن منصور نجم فريق الزمالك السابق أن محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك يعد الخيار الأنسب لحراسة مرمى الفريق الأبيض في بطولة السوبر الإفريقي أمام النادي الأهلي.

وقال أيمن منصور نجم فريق الزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" من وجهة نظري أن محمد عواد الأنسب لحراسة مرمى الزمالك في السوبر الإفريقي مع كامل احترامي لمحمد صبحي لأن عواد يجيد التعامل مع المباريات الكبيرة ".

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وتابع:" أتمنى أن تنتهي المباراة بفوز فريق الزمالك على النادي الأهلي في مباراة السوبر الإفريقي في المباراة المرتقبة".

موعد مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك

ويفتح ملعب المملكة آرينا في العاصمة السعودية الرياض، أبوابه يوم غد الجمعة الموافق 27 سبتمبر لاستقبال مباراة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك في كأس السوبر الأفريقي.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD بصوت المعلق الرياضي عصام الشوالي، كما ستنقل عبر قناة إم بي سي مصر.

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