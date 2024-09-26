بشير التابعي: مدرب الزمالك يجهز مفاجأة أمام الأهلي في السوبر الأفريقي

أكد بشير التابعي، أن مباراة الأهلي ضد الزمالك في السوبر الإفريقي "عادية جدًا" وهناك مباريات كثيرة كانت أقوى بكثير، مشيرًا إلى أن جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأبيض يقوم بعمل مفاجآت في التشكيل الأساسي الذي يخوض به المباريات لكن معظم المغامرات لا تنجح مع الفريق.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس على قناة Etc: "المباراة الماضية شارك مصطفى الزناري ولم يشارك حسام عبد المجيد، وكان المفترض أن يُجهز الـ11 لاعبًا الذين سيخوضون لقاء السوبر الإفريقي، وهو الأمر الذي أدى لإرباك الجميع، ولكن في النهاية جوميز هو الأقرب للاعبين، وأتمنى في النهاية هو أن يقدم الفريق الأداء المطلوب".

وأضاف: "المثلوثي وحسام عبد المجيد سوف يشاركان في خط الدفاع ومعهم عمر جابر سيلعب ظهير أيمن، ومحمود بنتايك الطبيعي أن يشارك ظهير أيسر، الذي يتقاضى مبالغ كبيرة وقادم من فرنسا، لابد من ضم لاعب قادر على تقديم الأداء المطلوب فورًا، وهو يتقاضى مبالغ كبيرة، لو لم يكن جاهزًا فلابد أن يرحل، على عكس الأهلي الذي لديه استقرار كبير".

وزاد: "أنا ضد فكرة وجود عمر جابر ظهير أيسر، سوف نخسره في تلك المباراة، لابد من وجود ظهير أيسر، وناصر ماهر ودونجا وعبد الله الأفضل لخط الوسط، لو استطاعوا السيطرة على الكرة سوف يعملون على حماية خط وسط الزمالك".

وأشار إلى أن جوميز كان من الأفضل ألا يسافر إلى بلاده، بعدما ترك الفريق الأبيض وغادر القاهرة، بدون ترتيب الاحتياجات، على عكس كولر الذي رتب أوراقه مبكرًا، والأهلي يبحث عن اللاعب الأفضل دائمًا للتعاقد معه. كما أنه تنصل من الصفقات الشتوية، بالإضافة إلى أن هناك لاعبين تم التعاقد معهم وليست جاهزة.

وشدد على ضرورة رحيل جوزيه جوميز وكان الأفضل اتخاذ القرار باكرًا وقبل بداية الموسم، لأن ما يحدث حاليا يضر الفريق الأبيض. والمفترض أن يتم حسم تشكيلة الزمالك من قبل السفر إلى السعودية.

وأكد: "تركيز الديفيندر في الملعب هو أحد سمات الفرق الكبرى، ودائم التوجيه لزملائه داخل الملعب".