تفضل الأمهات تحضير الوجبات السريعة اللذيذة المفيدة لصحة ابنائها وهذا ما يجعلها تبحث دائما لتحضير العديد من الأصناف اللذيذة على مائدة الغداء.



ويأتي الفاهيتا من أبرز أكلات المطبخ المكسيكي لذا انتقلت الي مطابخ باقي دول العالم ليلقي إقبالًا كبيرًا واسعًا جعلتها من الوصفات المفضله في البيوت المصرية.

واليوم نقدم لكٍ طريقة تحضير ساندويش الفاهيتا بخطوات سريعة وبسيطة في بضع دقائق.



المقادير

- الخبز : حسب الحاجة

- صدر الدجاج : 250 جراماً

- جبن الشيدر : 6 شرائح (مربعات)

- الجبن المكسيكي : 100 جراماً (مبشور)

- الفلفل الملوّن : 3 حبات (مقطع شرائح)

- بهار الفاهيتا : ملعقتان كبيرتان ونصف

- البصل الأحمر : 1 حبة (مقطع شرائح)

- الزبدة : حسب الحاجة

- زيت الزيتون : حسب الحاجة

طريقة التحضير

قطعي صدور الدجاج وضعيها في وعاء، ثم أضيفي ملعقتين كبيرتين من بهارات الفاهيتا.

ضعي القليل من الزيت في مقلاة كبيرة على نار متوسطة، ثم أضيفي الدجاج وقلبيه على كلا الجانبين حتى ينضج.

أضيفي الفلفل والبصل إلى المقلاة، واتركيه حتى يذبل ثم ضعي مقدار نصف ملعقة كبيرة من بهارات الفاهيتا واتركيه على النار حتى ينضج الخليط تماماً.

ادهني الزبدة على الوجه الأول من شريحة الخبز، وضعيها في المقلاة، ثم أضيفي شريحة الجبن الشيدر والجبن المكسيكي على الوجه الثاني، وبعد ذلك ضعي مزيج الفلفل والبصل والدجاج وأغلقي الشريحة وحمريها من الطرفين ثم قدميها.