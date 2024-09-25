أهلها وجدوها ملقاة على الأرض.. قرار عاجل بعد إصابة طالبة بكسور ونزيف

أصيبت طالبة بالصف الأول الإعدادي " فصول دمج " بكسور ونزيف اثر سقوطها من الطابق العلوي بمدرسة جمال جودة الإعدادية بمركز القوصية بمحافظة أسيوط وتم نقلها إلى المستشفى الجامعي .

سرعان ما أصدر وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، قرار بـ استبعاد مدير مدرسة جمال جودة الإعدادية من منصبه وإحالته للتحقيق، كما قرر إحالة مسئولي الإشراف اليومي والأمن للتحقيق بسبب إصابة طالبة بكسور ونزيف بعد سقوطها من الطابق العلوي بالمدرسة .

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط انه فور تلقي إدارة الأزمات بالمديرية بلاغا بالواقعة انتقل قيادات المديرية إلى المدرسة وتم نقل الطالبة إلى مستشفى القوصية المركزي وتحويلها إلى مستشفى أسيوط الجامعي وحالتها مستقرة بعد توقف النزيف .

كان اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية يفيد ورود بلاغ من مستشفى القوصية المركزي بوصول "لبنى . ع . أ " طالبة بالصف الأول الإعدادي " فصول دمج " مصابة بنزيف وكسر بالفقرات اثر سقوطها من الطابق العلوي بمدرسة جمال جودة الإعدادية بالقوصية وتم تحويلها إلى مستشفى أسيوط الجامعي .

وانتقل إلى المستشفى ضباط مباحث المركز وبسؤال أهليتها اقروا بأن ابنتهم تأخرت عن موعد العودة إلى المنزل فور خروج الطلاب من المدرسة فذهبوا إلى المدرسة وبالبحث عنها وجدوها ملقاة على الأرض داخل المدرسة اثر سقوطها من الطابق العلوي وبها إصابات وتم نقلها إلى مستشفى القوصية المركزي وتحويلها إلى مستشفى أسيوط الجامعي .

تحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية .