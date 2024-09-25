بعد بيع الكيلو منها بـ35 جنيه.. موعد انخفاض أسعار الطماطم

يتساءل المواطنون عن موعد انخفاض أسعار الخضروات والفواكه في الأسواق المصرية، بعد الارتفاع الملحوظ الذي أصبح يثقل كاهلهم. حيث وصل سعر كيلو الطماطم إلى ما بين 35 و40 جنيهًا، والبصل يتراوح بين 10 و15 جنيهًا، والبطاطس بين 15 و25 جنيهًا، والفلفل الرومي الحامي بـ 20 جنيهًا، والليمون بـ 10 جنيهات، والخيار بـ 20 جنيهًا.

أسعار الطماطم

وفيما يتعلق بالفواكه، بلغ سعر كيلو المانجو الكيت 35 جنيهًا، والتين البرشومي 40 جنيهًا، والتفاح السكري 60 جنيهًا، والمستورد 75 جنيهًا، والجوافة 20 جنيهًا، بينما بلغ سعر البرتقال الصيفي 25 جنيهًا.

وأوضح حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، أن فصل الصيف شهد ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة، مما أثر سلبًا على أسعار الطماطم وزاد من تكلفتها بشكل ملحوظ. وذكر أن التغيرات المناخية أدت إلى تراجع الإنتاج بنسبة 50%.

وأشار النجيب إلى أن كثرة حلقات التداول تُعتبر من العوامل الرئيسية وراء ارتفاع الأسعار، متوقعًا تراجع الأسعار خلال أسبوعين، مع إمكانية وصول سعر الطماطم إلى 8 جنيهات بعد شهرين.

زراعة فدان الطماطم

أما حسين عبدالرحمن أبو صدام، الخبير الزراعي ونقيب الفلاحين، فأوضح أن تكلفة زراعة فدان الطماطم تصل إلى حوالي 100 ألف جنيه، بمتوسط إنتاج 20 طنًا، مما يعني أن تكلفة الكيلو الواحد تبلغ 5 جنيهات. وأشار إلى أن مصر تحتل المرتبة السادسة عالميًا في إنتاج الطماطم، حيث تنتج أكثر من 6 ملايين طن سنويًا.

وذكر أبو صدام أن العروة الصيفية، التي تزرع من فبراير حتى مايو، تمثل 50% من المساحة المزروعة، لكن هذه المساحة انخفضت هذا الموسم إلى أقل من 200 ألف فدان، مما أدى إلى تقليل الإنتاج.

وأكد على أهمية زيادة الاهتمام بزراعة الطماطم وتوفير بذورها، داعيًا إلى القضاء على ما وصفه بمافيا تقاوي الطماطم.