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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

برشلونة يتقدم على خيتافي بهدف ليفاندوفسكي في الشوط الأول

مباراة برشلونة وخيتافي
مباراة برشلونة وخيتافي

أنهى فريق برشلونة الشوط الأول من مبااته أمام منافسه خيتافي متقدماً بهدف نظيف في المباراة التي تجمعهما مساء اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

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هانز فليك يُعلن تشكيل برشلونة لمواجهة خيتافي

سيطر برشلونة منذ بداية المباراة على وسط الملعب وحاصر خيتافي في مناطقه الدفاعية.

وترجم برشلونة أفضليته بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 20 بضربة رأس من البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وأهدر ليفاندوفسكي الهدف الثاني لبرشلونة بعد تسديدة تصدى لها حارس خيتافي بالدقيقة 34.

حاول البرسا تأمين تقدمه وتسجيل الهدف الثاني دون جدوى لتنته أحداث الشوط بنتيجة 1-0.

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