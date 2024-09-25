هانز فليك يُعلن تشكيل برشلونة لمواجهة خيتافي

كشف هانز فليك المدير الفني لفريق برشلونة عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره خيتافي، خلال المواجهة التي تجمعهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي" في تل مونتجويك، في إطار الجولة الـ7 من مسابقة الدوري الإسباني لموسم 2024-25.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: إينياكي بينيا.

خط الدفاع: جول كوندي، باو كوبارسي، إينيجو مارتينيز، بالدي.

خط الوسط: مارك كاسادو، إيريك جارسيا، بابلو توري.

خط الهجوم: رافينيا، روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال.

ويحتل فريق برشلونة المركز الأول في ترتيب الدوري الإسباني لهذا الموسم، برصيد 18 نقطة في 6 مباريات خاضها حتى الآن، بالعلامة الكاملة، إذ حقق انتصارًا عريضًا أمام فياريال في الجولة الماضية من الليجا، بخمسة أهداف مقابل هدف.

في المقابل، يبحث خيتافي عن أول انتصاراته في الليجا الإسبانية هذا الموسم، إذ يحت المركز الـ16 برصيد 4 نقاط في ستة مباريات أيضًا، بواقع 4 تعادلات وهزيمتين.