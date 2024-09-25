حريق هائل يلتهم شقة سكنية بالاسكندرية

انقذت العناية الالهية اسرة كاملة مكونة من 5 افراد من الموت المحقق اثر نشوب حريق هائل باحد الشقق السكنية بعقار بوسط الاسكندرية ، وكان قد شب حريق هائل باحد الوحدات السكنية بالطابق الخامس ب بشارع دينقراط مما تسبب في تفحم الوحدة بالكامل نتيجة ماس كهربائي.

كان مدير امن الاسكندرية قد تلقى اخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد ورد بلاغ لشرطة النجدة بنشوب حريق هائل باحد الشقق السكنية الطابق الخامس من عقار بشارع دينقراط، التابع لحي وسط الإسكندرية، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

انتقل على الفور رجال المباحث وقوات الحماية المدنية بمعداتها و2 سيارات اطفاء وسيارة اسعاف ، تمكن رجال الحماية المدنية من انقاذ قاطنى الشقة من الموت ، وتم اخلاء العقار وقطع الكهرباء والغاز عن العقار ،

بالفحص تبين من المعاينة الأولية أن سبب الحريق يعود لحدوث ماس كهربائي، وتحرر المحضر اللازم لتتولى الجهات المعنية التحقيقات، والوقوف على الأسباب.