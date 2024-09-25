الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

وزير الخارجية: مصر تواصل جهودها لدعم الأشقاء السودانيين في الخروج من أزمتهم

الدكتور بدر عبد العاطي
الدكتور بدر عبد العاطي

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مع رئيس المجلس السيادي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، يوم 25 سبتمبر، وذلك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

نقل الوزير عبد العاطي تحيات رئيس الجمهورية إلى رئيس المجلس السيادي السوداني، والذي عبر عن تقديره لجهود مصر في دعم السودان، ونقل تحياته إلى رئيس الجمهورية.

وأكد الوزير عبد العاطي أن مصر تواصل جهودها الرامية إلى دعم الأشقاء السودانيين في الخروج من أزمتهم، والحفاظ علي وحدة وسيادة السودان ودعم مؤسساته. كما أشاد الوزير في هذا السياق بما قدمته الحكومة السودانية من تسهيلات لإدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر "أدري" على الحدود السودانية التشادية، معربا عن التطلع لاستعادة السودان الشقيق لأمنه واستقراره في أقرب وقت.

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