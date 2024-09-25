شطائر الجبنة بالسلطة والعجوة بالسمسم.. روشتة مجدي نزيه لتقوية صحة الأطفال (فيديو)

قدم الدكتور مجدي نزيه، استشاري التثقيف والإعلام الغذائي؛ نصائح صحية للتغذية السليمة للأطفال والنشء الصغير.

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أنه يجب على الأطفال أن يتناولوا ساندوتشات وسط اليوم الدراسي الخاصة بهم.

وتابع نزيه: «من ضمن الساندوتشات التي يجب على الأطفال تناولها؛ ساندوتش الجبنة وعليه ملعقة زيت وقليل من السلطة، وساندوتش العجوة بالسمسم، والذي يتكون من البلح الأسمر المعجون وعليه بعض من السمسم، حيث يعتبر البلح من الفاكهة الآمنة».

وأشار استشاري التغذية العلاجية، إلى أن ماكينة حرق الدهون والنشويات في الجسم هي العضلات، معقبًا: «بدون حركة لن يكون هناك حرق في الجسم، والأشخاص الكبار أكثر حرقًا من الطفل».

ولفت مجدي نزيه، إلى أن النظام الغذائي للفرد يتكون بناءًا على 6 معطيات هامة، وهما (السن، الطول، نمط الحياة اليومي، الحالة الفسيولوجية، التاريخ الصحي للفرد، التاريخ المرضي للوالدين).

عدد الوجبات المناسبة للأطفال ومواعيد تناولها

وكشف، عن مواعيد وعدد الوجبات اللازم تناولها للأطفال، خاصة مع دخول العام الدراسي الجديد 2024-2025.

وقال خبير التثقيف الغذائي أستاذ التغذية العلاجية بالمعهد القومي للتغذية، خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، إنه يستوجب على الطفل تناول 4 وجبات يوميا، في مواعيد ثابتة، لتثبيت الهضم والامتصاص، وبين كل وجبة وأخرى مدة 5 ساعات.

كما أكد الدكتور مجدي نزيه، على ضرورة شرب المياه بكثرة، مع اعتماد وجود أطعمة بها بروتينات وبكميات متوسطة، مضيفا أنه يفضل أن تكون الوجبة في المدرسة تتكون من ساندوتشين.

كما تابع أن هناك لجنة استشارية من العلماء، وبدعم من الرموز الوطنية ورجال الأعمال سيدعمون المبادرة، سيتم إطلاقها تحمل مسمى البرنامج القومي لتنمية الوعي الغذائي والتغذوي للأسرة المصرية.